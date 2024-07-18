Fenerbahçe'ye Sevilla'dan müjdeli haber

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tam gaz devam ederken diğer taraftan transfer çalışmaları da devam ediyor ve Sarı-Lacivertli ekip, bombaları art arda patlatmayı planlıyor. Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin’in 8 milyon Euro karşılığında kiralandığını açıkladı. Kiralama ücreti 4 eşit taksitte ödenecek. Oyuncunun bu sezonki maaşını Al-Ahli karşılayacak.

Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin’in kiralık transferini KAP’a bildirdi. Fenerbahçe Futbol AŞ’den Borsa İstanbul’a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Allan Irenee Saint-Maximin’in geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulübü AlAhli ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul’a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.

31 maçta 4 gol, 10 asist Sarı-Lacivertliler, Allan Saint-Maximin’in 8 milyon Euro karşılığında kiralandığını açıkladı. Kiralama ücreti 4 eşit taksitte ödenecek. Oyuncunun bu sezonki maaşını Al-Ahli karşılayacak. 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli’de geçen sezon 31 maçta 4 gol, 10 asist kaydetti.

Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin'in ardından tüm gözler Faslı yıldız En-Nesyri'ye çevrilmiş durumda....

Sevilla Sportif Direktörü Victor Orta, Youssef En-Nesyri’yle Avrupa’dan birçok takımın ilgilendiği söyledi. Orta, En-Nesyri’nin transfer durumunda herhangi bir gelişme olmadığını ve Roma’dan teklif almadığını belirtti.

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Kaynak: Fanatik