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Spor Fenerbahçe'ye Sevilla'dan müjdeli haber
Spor

Fenerbahçe'ye Sevilla'dan müjdeli haber

Yeniakit Publisher
2024-07-18 12:03:00 -
Fenerbahçe'ye Sevilla'dan müjdeli haber

Youssef En-Nesyri’yi kadroda görmek isteyen Fenerbahçe’ye Roma’nın engel olduğu belirtiliyordu. Sevilla, oyuncuya Roma’dan resmi teklif gelmediğini açıkladı.

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tam gaz devam ederken diğer taraftan transfer çalışmaları da devam ediyor ve Sarı-Lacivertli ekip, bombaları art arda patlatmayı planlıyor. Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin’in 8 milyon Euro karşılığında kiralandığını açıkladı. Kiralama ücreti 4 eşit taksitte ödenecek. Oyuncunun bu sezonki maaşını Al-Ahli karşılayacak.

Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin’in kiralık transferini KAP’a bildirdi. Fenerbahçe Futbol AŞ’den Borsa İstanbul’a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Allan Irenee Saint-Maximin’in geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulübü AlAhli ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul’a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.

31 maçta 4 gol, 10 asist Sarı-Lacivertliler, Allan Saint-Maximin’in 8 milyon Euro karşılığında kiralandığını açıkladı. Kiralama ücreti 4 eşit taksitte ödenecek. Oyuncunun bu sezonki maaşını Al-Ahli karşılayacak. 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli’de geçen sezon 31 maçta 4 gol, 10 asist kaydetti.

Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin'in ardından tüm gözler Faslı yıldız En-Nesyri'ye çevrilmiş durumda....

Sevilla Sportif Direktörü Victor Orta, Youssef En-Nesyri’yle Avrupa’dan birçok takımın ilgilendiği söyledi. Orta, En-Nesyri’nin transfer durumunda herhangi bir gelişme olmadığını ve Roma’dan teklif almadığını belirtti.
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Kaynak: Fanatik

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