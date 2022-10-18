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Spor Fenerbahçe'ye müjdeli haber İtalya'dan geldi!
Spor

Fenerbahçe'ye müjdeli haber İtalya'dan geldi!

Eljif Elmas'ın son paylaşımı İtalya'da olay oldu. Bu sezon Napoli çok iyi bir performans sergilerken Makedon yıldız forma şansı bulmakta zorlanıyor. Adı birçok kulüple de anılan Eljif Elmas'ın sosyal medya hesabından yedek kalmasına yaptığı gönderme transfer söylentilerini arttırdı. İşte Fenerbahçe'yi de yakından ilgilendiren o gelişmenin detayları...

Yeniakit Publisher
2022-10-18 19:57:00 -
Fenerbahçe'ye müjdeli haber İtalya'dan geldi!

Eljif Elmas'ın son paylaşımı İtalya'da olay oldu. Bu sezon Napoli çok iyi bir performans sergilerken Makedon yıldız forma şansı bulmakta zorlanıyor. Adı birçok kulüple de anılan Eljif Elmas'ın sosyal medya hesabından yedek kalmasına yaptığı gönderme transfer söylentilerini arttırdı. İşte Fenerbahçe'yi de yakından ilgilendiren o gelişmenin detayları...

Eljif Elmas'ın Napoli teknik direktörü Luciano Spalletti'ye yaptığı gönderme İtalya'da gündem oldu. Bu sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan Serie A temsilcisi hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde adından söz ettirmeyi başardı. Takımı Napoli'de fazla forma şansı bulamayan Makedon futbolcu ise şahsi Instagram hesabından yaptığı paylaşıma "tek aşkım bench" yorumunda bulununca olanlar oldu.

Fenerbahçe'den 2019 yılında Napoli'ye transfer olarak kariyerinde büyük bir ivme yakalayan Makedon futbolcu geçen 3 yılda takımının önemli isimlerinden biri olmayı başarmıştı. Bu sezona harika bir başlangıç yapan Çizme temsilcisinde Eljif Elmas daha çok hamle oyuncusu olarak tercih ediliyor.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yedek kalmasına göndermede bulunan Makedon yıldız, bu paylaşımıyla Napoli taraftarlarını ikiye böldü ve kulübünden açıklama geldi.

Aksam'a göre; Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, "Eljif, her zaman yedek kulübesinden başlayarak 7 gol atıp 5 asist yaptığı olağanüstü bir sezondan geliyor. Elmas inanılmaz ve hâlâ çok genç, sadece ona teşekkür etmeliyiz." diyerek oyuncusuna sahip çıktı.

İtalyan futbol insanı açıklamasının devamında ise Makedon futbolcunun paylaştığı fotoğraf hakkında, "O anda şaka yapmak istedi ve başka bir şey yapmak istemedi. Yanlış bir anlaşılma olmuş. Bunu sorun etmiyoruz." diyerek konuyu kapattı.

ELJIF ELMAS FENERBAHÇE'NİN KASASINA DEV RAKAM

Fenerbahçe'den 2019 yılında 16.2 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olan 23 yaşındaki orta saha oyuncusun adı başta Milan olmak üzere birçok dev kulüple anılıyor.

Makedon futbolcu olası bir transfer gerçekleştirmesi durumunda, sözleşmesinde olan madde gereceği eski takımı Fenerbahçe'ye de 1.5 milyon euro (27.5 milyon TL) kazandıracak.

 

 

 


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