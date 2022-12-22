Fenerbahçe'ye kule geliyor!

Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Marsilya'nın 2.06'lık genç stoperi Isaak Toure gündeme geldi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u 3-1'le geçip son 16 turuna yükselen Fenerbahçe, bir yandan da kadrosuna stoper takviyesinde bulunmak için çalışmalarda bulunuyor.

Sarı-Lacivertlilerde stoperde bir süredir Samet Akaydın ismi ağırlık kazanmıştı. Adana Demirspor'da gösterdiği performansın ardından Milli Takıma da yükselen Samet için girişimlere devam edilirken Fransa basınında yer alan haberde Fenerbahçe'nin Marsilya'da forma giyen Isaak Toure için istekli olduğu yazıldı.

Haber7.com'a göre; 19 yaşında Fransa'nın alt yaş kategorilerinde milli takım forması da giyen Toure, güçlü fiziği, hızı ve hava toplarındaki hakimiyeti ile dikkat çekiyor. Fenerbahçe'nin 2.06'lık dev stoperi kiralık olarak takıma kazandırmak istediği iddia edilirken Marsilya'nın oyuncunun gelişimi için transfere onay vermesi durumunda resmi girişimlerin başlayacağı ve ligin ikinci yarısında oyuncunun sarı-lacivertli takımda forma giyebileceği öne sürüldü.

Yaz transfer döneminde Marsilya'nın 5.5 Milyon Euro bonservisle Le Havre'den kadrosuna kattığı Isaak Toure'nin, Fransız ekibiyle 2027 yılına kadar kontratı bulunuyor. Genç savunmacı, bu sezon ligde 5 karşılaşmada görev alırken 63 dakika sahada kaldı ve 1 sarı kart gördü.