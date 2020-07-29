Fenerbahçe'ye kötü haber! İstediği oyuncuya talip çıktı

Adı Fenerbahçe ile anılan Alanyaspor'un yıldız oyuncusu Bakasetas için Lazio devreye girdi.

TMW'in haberine göre; haziran ayının başından bu yana Bakasetas ile ilgilenen Lazio, girişimlere başladı.

Başkent ekibinin sportif direktörü Igli Tare'nin, Yunan orta saha oyuncusunun transferi için Alanyaspor ile temasa geçtiği kaydedildi.

Bakasetas’ın menajeri Eros Dimitriadis haziranda şu açıklamayı yapmıştı, "Size tek söyleyebileceğim şey onunla iki İtalyan takımının ilgilendiği. Ayrıca Avrupa’da diğer liglerinden de talipleri var. Onun 5 milyon euroya satılabileceğini düşünüyorum. Ama bunları resmi teklifler geldiği zamanda konuşmak daha uygun. Bakasetas, dünyanın en iyi liglerinden biri olan İtalya Serie A’da oynamaya sıcak bakıyor."

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'da 21 Temmuz'da yaptığı konuşmada, "Bugün Bakasetas'a teklif olabilir, gözde futbolcu. Onunla ilgilenen takımlar da var. Futbolun içinde de ticaret var. İstediğimiz rakamlar olursa tabii ki her futbolcuyu satabiliriz" ifadesini kullanmıştı.

Yıldız futbolcu bu sezon Alanyaspor formasıyla 33 maça çıktı. 10 gol 5 asistlik bir performans sergileyen Bakasetas dikkatleri üzerine çekti.

Bakasetas’ın Alanyaspor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Ajansspor