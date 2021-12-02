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Spor Fenerbahçe'ye kötü haber- İrfan Can Kahveciye ceza
Spor

Fenerbahçe'ye kötü haber- İrfan Can Kahveciye ceza

PFDK, Fenerbahçeli oyuncu İrfan Can Kahveci'ye 2 maç men cezası verdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 22:12:00 - 2021-12-02 22:25:47
Fenerbahçe'ye kötü haber- İrfan Can Kahveciye ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Göztepe-Fenerbahçe maçının devre arasında yaşananlardan ötürü İrfan Can Kahveci'ye 2 maçlık ceza verildiğini açıkladı.

İrfan Can Kahveci ne ceza aldı?

İşte yapılan açıklama;

FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu İRFAN CAN KAHVECİ'nin, 29.11.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Neler yaşanmıştı?

Göztepe'de oynanan maçta sık sık karşı karşıya gelen ve ilk yarıda kısa süreli bir tartışma yaşayan İrfan Can Kahveci ve Atakan Çankaya'nın devre arasında kavga ettiği ortaya çıkmıştı.

Saha içinde kıran kıran mücadele eden ikilinin devre arasında koridorda kavga ettiği belirtilirken her iki futbolcu da PFDK'ya sevk edilmişti.

İrfan Can Kahveci kimdir?

İrfan Can Kahveci (d. 15 Temmuz 1995; Bayat, Ayaş, Ankara), Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir.

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