Fenerbahçe'ye İngiltere'den stoper geliyor!
İngiliz basını, Fenerbahçe'nin Nottingham Forrest'in Fransız stoperi Loic Mbe Soh'un peşinde oldğunu iddia etti.
İngiliz basını, Fenerbahçe'nin Nottingham Forrest'in Fransız stoperi Loic Mbe Soh'un peşinde oldğunu iddia etti.
Ara transferde savunmaya takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe için İngiltere'den flaş bir iddia geldi.
İngiliz kaynaklar, sarı-lacivertlilerin Nottingham Forrest'in Fransız stoperi Loic Mbe Soh'a ilgisinin devam ettiğini duyurdu.
21 yaşındaki Kamerun asıllı Fransız oyuncu, bu sezon EFL Cup'ta 2 maçta süre alabildi. Premier Lig 2'de ise 5 maça çıktı.
Haber7.com'a göre; Soh'un Nottingham'la olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
LOIC MBE SOH KİMDİR?
13 Haziran 2001 tarihinde Kamerun'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine PSG altyapısında başladı. 2020 yılında 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Nottingham Forest takımına transfer oldu.
21 yaşındaki Soh, defans hattında stoper olarak görev yapıyor.
Genç futbolcu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Kamerun asıllı yıldız, Fransa'nın alt yaş milli takımlarında forma giydi.
1.87 cm boyundaki savunmacının güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon euro...