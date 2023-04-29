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Fenerbahçe'ye güzel haber

Yeniakit Publisher
2023-04-29 08:39:00 -
Fenerbahçe'ye güzel haber

Sivasspor maçı öncesi Fenerbahçe'de King geri döndü.

Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan yıldız oyuncu zorlu maçta formasına kavuşmaya hazırlanıyor.

19 Mart’taki Alanya maçından beri sahaya çıkmayan Joshua King, Sivas maçıyla birlikte formasına kavuşmaya hazırlanıyor. Ancak Norveçli yıldızın mücadeleye kulübede başlaması, son 2 karşılaşmada 3 gol atan Pedro’nun yine 11’de olması bekleniyor.

Fenerbahçe son haftalarda hemen her maçta bir oyuncuyu sakatlığa kurban verdi. Altay ve Zajc’ın ardından son olarak Attila Szalai, dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle bu akşamki karşılaşmada forma giyemeyecek. Güzel haber ise Joshua King’den geldi. Bir süredir takımla çalışmalarını sürdüren tecrübeli hücum oyuncusu, Sivas kafilesine dahil edildi. En son 19 Mart’taki Alanya mücadelesinde görev yapan ve maç eksiği bulunan King’in Sivasspor karşılaşmasına kulübede başlaması bekleniyor. Jorge Jesus’un zorlu mücadelede ileri uçta Enner Valencia ile birlikte yine Joao Pedro’yu oynatacağı öğrenildi.

Brezilya asıllı İtalyan futbolcu, Başakşehir karşısında ikinci yarıda oyuna dahil olup 2 golle galibiyeti getirmişti. Pedro, son İstanbulspor mücadelesinde de Fenerbahçe’yi 3-2 öne geçirmesine rağmen Sarı- Lacivertliler sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrılmıştı. Jesus’un, Szalai’nin yokluğunda ise Luan Peres’in maç eksikliği nedeniyle stoper hattını Samet Akaydın ve Serdar Aziz ikilisiyle oluşturması bekleniyor. Ferdi’nin sol beke geçmesi ve Samuel’in 11’e dönmesi de yüksek ihtimal.

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