Fenerbahçe'ye gol makinesi geliyor!

Süper Lig'de ve Avrupa'da başarı yakalamak isteyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya, kadrosundaki golcü eksikliğini kapatmak için arayışını sürdürürken sürpriz bir isim ortaya çıktı. Mourinho, özellikle o isim için devreye girdi. İşte detaylar...

Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, gelecek sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.

Transfer çalışmalarını hızlandıran sarı lacivertli ekip, ilk olarak forvet bölgesine transfer yapmak için Sevilla'da forma giyen golcü En Nesyri ile görüşmelere başladı.

Faslı golcüye 6 milyon Euro yıllık ücret teklif eden Fenerbahçe, beklemeye geçti.

B PLANI DEVREYE GİRDİ

Bekleyişin uzun sürmesi ve transferde başka rakiplerin olması sarı lacivertli ekibi B planı yapmaya itti.

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Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler, En Nesyri transferinin çıkmaza girmesi sonrasında rotayı Everton'ın Portekizli yıldız golcüsü Beto'ya kırdı.

25 MİLYON EURO ALMIŞLARDI

Jose Mourinho'nun transfer listesinde 2. sırada yer alan Portekizli golcünün menajeriyle temasa geçen Fenerbahçeli kurmaylar, transferi bitirebilmek için tüm şartları zorladığı öne sürüldü.

Piyasa fiyatı 20 milyon Euro olan gol makinesi kariyerinde 173 maça çıkarak 53 gol ve 8 asist yaptı. Portekizli golcü, geçtiğimiz yıl Udinese'den Everton'a 25 milyon Euro'ya transfer oldu.