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Spor Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü Mesut attı
Spor

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü Mesut attı

Fenerbahçe Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 yenerek bu sezon ilk zaferini elde etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-15 23:59:00 -
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü Mesut attı

Süper Lig'in ilk haftsında Adana Demirspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Karşılaşma Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılamadaki tek golü 46. dakikada Mesut Özil kaydetti.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını üçe çıkardı.

Gelecek hafta Fenerbahçe evinde Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Adana Demirspor ise Yukatel Kayserispor deplasmanına gidecek.

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