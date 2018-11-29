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Fenerbahçe'ye filede yeni başantrenör

- Sarı-lacivertli erkek voleybol takımında başantrenörlüğe Mariusz Sordyl getirildi

29 Kasım 2018 Perşembe 16:43
Fenerbahçe'ye filede yeni başantrenör


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine Polonyalı Mariusz Sordyl getirildi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 49 yaşındaki Sordyl'in erkek voleybol takımının yeni başantrenörü olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Sordyl'in 12 yıllık başantrenörlük kariyerinde Polonya, Romanya, Katar ve Türkiye'de görev yaptığı aktarıldı. Kulüp kariyerinin yanı sıra Romanya Erkek Milli Takımı'nı da çalıştıran Polonyalı başantrenörün, son olarak Jeopark Kula Belediyespor'da görev aldığı belirtildi.

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenör Veljko Basic ile yollar ayrılmıştı.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 16:43
  1. Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı
  2. Mariusz Sordyl
  3. Voleybol

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