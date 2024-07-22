Fenerbahçe'ye dev Fransız ekibi çıktı! Lugano sonrası kritik maç...
Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano'yu elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak.
Temsilcimiz Fenerbahçe, İsviçre takımı Lugano'yu elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fransız ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek.
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı kupası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekildi.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından temsilcimiz Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu.
Fenerbahçe, Lugano'yu elerse rakip Lille
Sarı-lacivertliler, İsviçre temsilcisi Lugano'yu saf dışı bırakması durumunda Fransa'nın Lille takımıyla karşı karşıya gelecek.
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3. eleme turu 6-7 Ağustos'ta
Fenerbahçe turu geçmesi halinde Ligue 1 ekibiyle ilk maçı deplasmanda oynayacak. Rövanş maçı ise Kadıköy'de olacak.
Devler Ligi'nde 3. eleme turunda ilk maçlar 6-7 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 13 Ağustos'ta oynanacak.
Eşleşmeler şöyle:
Lig yolu
Slavia Praha (Çekya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)
Lille (Fransa) / Lugano (İsviçre) - Fenerbahçe
Dinamo Kiev (Ukrayna) / Partizan (Sırbistan) - Rangers (İskoçya)
Salzburg (Avusturya) - Twente (Hollanda)
Şampiyonlar yolu
Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Karabağ (Azerbaycan) / Ludogorets 1945 (Bulgaristan) - Dinamo Minsk (Belarus)
NK Celje (Slovenya) - Slovan Bratislava (Slovakya) / APOEL (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) - Petrocub (Moldova)
Shamrock Rovers (İrlanda) - Sparta Prag (Çekya) / FCSB (Romanya) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)
Malmö (İsveç) - Klaksvik (Faroe Adaları) / PAOK (Yunanistan) - Borac Banja Luka (Bosna Hersek)
Santa Coloma (Andorra) - Midtjylland (Danimarka) / Ferencvaros (Macaristan) - New Saints (Galler)
Panevezys (Litvanya) - Jagiellonia Bialystok (Polonya) / Bodo/Glimt (Norveç) - RFS (Letonya)