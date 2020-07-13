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Spor

Fenerbahçe'ye derbi öncesi 2 şok birden!

Ayak bileğinden sakatlanan Tolgay Arslan 2 hafta, kalçasında ödem oluşan Simon Falette 1 hafta sahalardan uzak kalacak.

Yeniakit Publisher
2020-07-13 17:46:00 -
Fenerbahçe'ye derbi öncesi 2 şok birden!

Fenerbahçe Kulübü, futbolcuları Tolgay Arslan ve Simon Falette'in sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, çekilen MR sonucunda Tolgay Arslan'ın ayak bileğinde burkulmadan dolayı eski bağ yırtığı yerinde ve eklem içinde ödem tespit edildiği aktarıldı.

Simon Falette'in çekilen MR'ında ise kalça ekleminde ödem oluştuğu, yırtık ya da kopmanın ise görülmediği kaydedildi. Her iki oyuncunun da tedavisine başlanıldığı ifade edildi.

Ayak bileğinden sakatlanan Tolgay Arslan 2 hafta, kalçasında ödem oluşan Simon Falette 1 hafta sahalardan uzak kalacak.

Falette'nin 19 Temmuz Pazar günü Beşiktaş maçına yetişme ihtimali bulunurken, karar maç öncesi yapılacak kontrollerin ardından verilecek. Tolgay Arslan'ın ise şans bulması beklenmiyor

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