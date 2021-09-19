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Spor Fenerbahçe'ye deplasmanda büyük darbe
Spor

Fenerbahçe'ye deplasmanda büyük darbe

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-0'lık skorla yenildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 21:08:00 -
Fenerbahçe'ye deplasmanda büyük darbe

Medipol Başakşehir'le Fenerbahçe, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Medipol Başakşehir 2-0 kazandı.

Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Okaka ve 90. dakikada Gulbrandsen kaydetti.

Medipol Başakşehir bu sonuçla puanını 3'e çıkardı. Fenerbahçe ise 10 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir gelecek hafta Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Fenerbahçe ise Hatayspor'la deplasmanda karşılaşacak.

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