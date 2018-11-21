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Fenerbahçe’ye Damat şıklığı

Damat ile sponsorluk anlaşması imzalayan Fenerbahçe Kulübü, 3 yıl boyunca bu markanın ürünlerini giyecek.

21 Kasım 2018 Çarşamba 10:06
Fenerbahçe’ye Damat şıklığı

Orka Holding markalarından Damat, Fenerbahçe Kulübü ile 3 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı. Buna göre, Fenerbahçe kulübünün futbol, kadın ve erkek basketbol ile voleybol takımlarının yanı sıra teknik heyet, yardımcı kadro ve Fenerbahçe TV çalışanları Damat markalı ürünler giyecek. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “Koleksiyondaki değişimi içerik anlamda da gösterebilmek için titiz bir çalışma yaptık. Bu işbirliği ile amacımız sadece oyuncuları giydirmek değil. Yeni koleksiyonumuzun yanında sürprizlerimiz de olacak. Her iki taraf da kazanacak. Genç ve dinamik markamızın enerjisini Fenerbahçe ile birlikte artırmak istiyoruz” diye konuştu.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 10:06
  1. Orka Holding
  2. Damat
  3. Fenerbahçe Kulübü
  4. Fenerbahçe TV
  5. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu

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