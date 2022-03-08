Fenerbahçe'ye Brezilyalı sol bek geliyor!

Fenerbahçe, savaş nedeniyle Spartak Moskova’dan ayrılan Brezilyalı sol bek Ayrton Lucas ile prensip anlaşmasına vardı.

Rusya ligindeki futbolculara sözleşmelerini feshetme hakkı verilmesiyle birlikte birçok kulübe fırsat doğdu. Sportak Moskova’nın boşa çıkan Brezilyalı sol bek Ayrton Lucas, Türkiye’ye geliyor. Ajansspor’un elde ettiği bilgilere göre Fenerbahçe, 24 yaşındaki oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı.

2018 yılında da istenmişti

FIFA, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Rus liglerinde forma giyen tüm oyunculara sözleşmelerini feshetme hakkı tanıyarak, transfer olanağı yarattı. Fenerbahçe de 2018 yılında Fluminense forması giydiğinde de talip olduğu Lucas ile görüştü ve prensip anlaşmasına vardı.

183 maçta 6 gol 13 asist

Orta sahanın solunda da görev alabilen Lucas, 2019 yılında Brezilya ekibi Fluminense’den Spartak Moskova’ya transfer olmuştu. Kariyeri boyunca 183 maça çıkan savunmacı, 6 gol atarken 13 de asist yaptı.

Ayrton Lucas kimdir?

19 Haziran 1997 yılında Brezilya'da dünyaya gelen Lucas, sol bek mevkinde görev yapmaktadır. 1.80 boyunda olan Brezilyalı oyuncu bu sezon 6 karşılaşmada görev aldı ve 1 asist katkısı sağladı. Brezilya U23 Milli takımında forma giyen Lucas, 2019 yılında, Fluminense'den Spartak Moskova'ya 7 milyon karşılığında transfer oldu.