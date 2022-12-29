Fenerbahçe'ye bir Brezilyalı daha geliyor!

Süper Lig'de maç fazlasıyla liderlik koltuğunda bulunan Fenerbahçe, 12 Ocak'ta başlayacak transfer dönemi öncesinde listeyi tamamlamaya çalışıyor. Jorge Jesus'ın ısrarla transfer edilmesini istediği Brezilyalı yıldız için girişimler başlıyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 12 Ocak'ta başlayacak transfer dönemi öncesinde listeyi hazırlıyor. Sarı-lacivertlilerin teknik patronu transferlerin bir an evvel takıma katılmasını talep edecek.

Milliyet'e göre; Jesus'un önceliği stoper ve sol bek transferleri. Bu iki bölgeye yapılacak transferlerin ardından alternatif forvet adaylarına bakılacak. Joao Pedro'nun son durumuna göre forvet takviyesi de Fenerbahçe'nin alternatifleri arasında yer alıyor.

Fenerbahçeye bir Brezilyalı daha Jesus istedi transfer görüşmeleri başlıyor

FENERBAHÇE'YE BİR BREZİLYALI DAHA

Fenerbahçe'de stoper ve forvetin ardından sol bek transferi için de kollar sıvandı.

Hollanda basını, Ajax ile sözleşmesini fesh eden Daley Blind için Sociedad ve Antwerp'ın yanı sıra Sarı- Lacivertliler'in devrede olduğunu yazmıştı.

Jorge Jesus'un Alioski'nin performansından memnun olmaması nedeniyle takviye istediği bu bölge için gündeme giren son isim Felipe Jonatan oldu.

Brezilyalı futbolcu sezon başında da Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyuncular arasındaydı. Ancak Brezilya'da o dönem sezon devam ettiği için Santos, teklifi geri çevirmişti. Sezonun bitmesinin ardından Siyah-Beyazlılar teknik heyet ve futbol yönetiminde büyük bir değişime gitti. Ardından birçok isimle yollar ayrıldı.

Felipe Jonatan için de gelecek tekliflerin değerlendirileceği belirtildi. Fenerbahçe'nin, 24 yaşındaki futbolcunun mali şartlarını öğrenmek için Santos ile temasa geçeceği öne sürüldü.

Brezilya'nın gelecek vaad eden isimleri arasında yer alan Felipe Jonatan, bu sezon Santos formasıyla 36 karşılaşmada forma giydi ve 2 asist kaydetti. Transfermarkt verilerine göre Felipe Jonatan'ın piyasa değeri 2.5 milyon Euro...

Felipe Jonatan dışında Ajax'ın sözleşmesini feshettiği Daley Blind de listede yer alıyor. Blind, Hollanda Milli Takımı ile Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda 5 karşılaşmada forma giyerken 1 gol 1 asistle oynadı.

Ajax ile 19 karşılaşmada görev yapan Daley Blind 2 asistlik katkı sağladı.