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Spor Fenerbahçe'ye Arda Güler müjdesi! Bu sefer olacak...
Spor

Fenerbahçe'ye Arda Güler müjdesi! Bu sefer olacak...

Fenerbahçe 25 Şubat'ta profesyonel kontrat imzalama hakkı kazanacak Arda Güler'in sözleşmesini 2028'e kadar uzatacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 15:03:00 -
Fenerbahçe'ye Arda Güler müjdesi! Bu sefer olacak...

Fenerbahçe 25 Şubat'ta profesyonel kontrat imzalama hakkı kazanacak Arda Güler'in sözleşmesini 2028'e kadar uzatacak.

Fenerbahçe ve Arda Güler cephesinden iyi haberler var. Yeniden forma giymeye başlayan 17 yaşındaki oyuncu, futboluyla mutlu ediyor.

Sarı-lacivertli yönetim de kritik bir hamleye hazırlanıyor. Fenerbahçe, Arda Güler ve ailesiyle prensipte anlaştı. Genç futbolcu, 25 Şubat'ta 18 yaşına basacak.

Böylece profesyonel statüde sözleşme imzalama hakkı kazanacak Arda ile hemen beş yıllık yeni kontrat yapılacak.

Arda Güler'in yeni sözleşmesi 2027-28 sezon sonuna kadar olacak. Çok tartışılan '1500 dakika oynamazsa 5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi bu anlaşmada bulunmayacak. Sarı-lacivertliler, çıkış bedeli de koymak istemiyor.

Haber7.com'a göre; yöneticiler ile Güler ailesi arasında güvene dayalı bir ilişki var. Yönetimin tavrı, 'Arda gözbebeğimiz. Değerini bulunca önünü açarız' şeklinde. Arda'nın Avrupa'da önce Fenerbahçe'yle ses getirmesi hedefleniyor.

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