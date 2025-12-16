Fenerbahçe’ye Archie Brown’dan kötü haber!
Fenerbahçe, Archie Brown'ın MR sonuçlarını açıkladı. Buna göre Archie Brown'ın sağ ayak başparmak ekleminde bağ yaralanması tespit edildiği bildirildi. İngiliz futbolcunun yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Fenerbahçe Kulübü, TÜMOSAN Konyaspor maçında sakatlanan Archie Brown'un sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Kulübün internet sitesindeki açıklamada, "Futbolcumuz Archie Brown'un dün akşam Tümosan Konyaspor ile oynadığımız maçta ayağına aldığı darbe sonrası Ataşehir Medicana Hastanesi’nde MR'ı çekildi. Sağ ayak başparmak ekleminde bağ yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.
