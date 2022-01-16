Fenerbahçe'ye Altay maçı öncesi müjde

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Altay'ı konuk edecek. Son olarak ligde Antalyaspor ile berabere kalan sarı lacivertliler bu maçın hazırlıklarına başladı. Kanarya'da Antalyaspor maçında forma giyemeyen Attila Szalai ve Miguel Crespo ise takımla çalıştı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında karşılaşacağı Altay mücadelesinin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenmanda Antalyaspor karşısında maça ilk 11'de başlayan oyuncular, günü rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Attila Szalai ve Miguel Crespo takımla çalışırken, Altay Bayındır ise günü bireysel yaptığı çalışmayla tamamladı.