Fenerbahçe’ye 1,87’lik dev kule geliyor!

Süper Lig'de gelecek sezon Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda üst üste aldığı başarılı sonuçlara devam eden Fenerbahçe'de gözler yeni teknik direktör kadar transferlere de çevrildi. Sarı-lacivertliler buna göre özellikle savunma konusunda arayışlarına hız verirken gündeme sürpriz bir isim geldi.

Süper Lig'de oynadığı son 11 maçta, 10 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi hedefine emin adımlarla devam ediliyor.

Sarı-lacivertliler İsmail Kartal'la çok iyi bir çıkış yakalarken gelecek sezon takımda olup olmayacağını tartışmaya devam ediyor.

Tecrübeli hoca Gaziantep FK maçının ardından yapmış olduğu basın toplantısında, "Ben bu camianın bir evladıyım. Göreve gelirken de gözümü kırpmadan geldim. Gelmem gerekiyordu. Bir şeyleri düzeltmem gerekiyordu, bunun bilincindeydim. Şu ana kadar işleri düzelttiğimizi, toparladığımızı düşünüyorum." demişti.

Kartal, özellikle ikinci adam olarak takımda kalacak mısınız sorularına ise "Ben bir teknik direktörüm" diyerek bu söylentilere son noktayı koymuştu.

Fenerbahçe'de bu söylentiler yaşanırken takımdaki iyi gidişat derbide Beşiktaş maçında da sürdürmek isteniyor.

Süper Lig'in bitmesine 3 hafta kala Konyaspor'un 4 puan önünde bulunan sarı-lacivertlilerde Rus takımlarının gelecek sezon olmayışının avantajı da olacak.

Buna göre bir yandan transferde de haraketli günler yaşanan sarı-lacivertlilerde özellikle savunma anlamında fırsat transferli gündeme geldi.

Takımdaki tecrübeli isim Serdar Aziz ile henüz sözleşme konusunda anlaşma sağlanamaması nedeniyle bu noktada çalışmalara hız verildi.

Ayrıca takımın adeta savunmasının sigortası olarak gösterilen Kim Min Jae için gelen tekliflerde dikkat çekiyor

Fenerbahçe bu doğrultuya göre transfermarkt verilerinin haberine göre gündemine İtalya Serie A takımlarından Lazio'da forma giyen yıldız ismi aldı.

O İSİM LUIZ FELIPE

Lazio'da forma giyen 25 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona eriyor. Felipe bu sezon Serie A'da 30, Avrupa Ligi'nde 7 ve İtalya Kupası'nda 2 maçta görev alarak toplamda 39 maçta sahaya çıktı. 1.87 boyundaki savunma oyuncusu hava topu hakimiyinin yanı sıra top tekniğiyle de dikkat çekiyor.