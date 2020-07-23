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Spor

Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz teklif!

Fransa Ligi ekibi Lyon, Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo ile ilgilendiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 07:37:00 -
Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz teklif!

Fenerbahçe'nin sezon başında Marsilya'dan transfer ettiği Luiz Gustavo'ya Fransa Ligi'nin güçlü ekiplerinden Lyon talip oldu.

L'Equipe'in haberine göre; defansif orta saha arayan Lyon, Fenerbahçe forması giyen Luiz Gustavo ile ilgileniyor.

Defans hattında da oynayabilen yıldız ile geçen yaz da ilgilenen Lyon'un, Fenerbahçe'den iyi bir maaş alan Gustavo'nun durumunu bekleyeceği belirtildi.

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