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Spor

Fenerbahçe’nin yıldızına şok ceza!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş derbisinde ki yaptığı faul nedeniyle Fenerbahçeli yıldız futbolcu Vedat Muric'e 2 maç men cezası verdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 09:38:00 -
Fenerbahçe’nin yıldızına şok ceza!

Beşiktaş derbisinde yaptığı faul nedeniyle direkt kırmızı kart gören Vedat Muriç'e verilen ceza belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile oynanan derbide kırmızı kart gören Vedat Muriç'e rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası verildiği belirtildi.

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