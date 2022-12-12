Fenerbahçe'nin yıldızına dev talip! Bu sefer çok ciddiler...

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş hareketliliği yaşanıyor. Rus ekibi CSKA Moskova'nın, Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Mert Hakan Yandaş için 7 milyon euroyu gözden çıkardığı bildirildi.

Rusya ve Rus ekiplerine uygulanan ambargo nedeniyle transfer edecek futbolcu bulmakta zorlanan CSKA Moskova, Mert Hakan Yandaş için yeniden Fenerbahçe ile masaya oturacak.

Akşam'ın haberine göre; Sezon başında 5 milyon euroluk bir transfer teklifinde bulunan Rus temsilcisi, sarı-lacivertlileri ikna edememişti. Fenerbahçe'nin kapısını bu kez 7 milyon euroluk (137.27 milyon TL) bir teklifle çalmaya hazırlanan CSKA Moskova, transferi bitirmek istiyor.

Sarı-lacivertlilerin yabancı kuralını da göz önünde bulundurarak en az 10 milyon euroluk bir bonservis bedeli talep edeceği ileri sürüldü.

Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan 28 yaşındaki futbolcu ile yeni bir mukavele imzalamayı düşünüyor.