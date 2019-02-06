Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu: Madem oynatmayacaktınız neden beni transfer ettiniz

Sezon başında 1,4 milyon avroya transfer edilen, ancak şu ana kadar sadece bir kupa maçında 14 dakika forma şansı bulan Ferdi Kadıoğlu, Damien Comolli'ye patladı.

Orta sahaya yapılan transferlerle forma şansını iyice kaybeden 19 yaşındaki gurbetçi "Madem oynatmayacaktınız beni niçin transfer ettiniz. Bu yaşta kenarda kalmak beni geriye götürür" sözleriyle Comolli'ye tepki gösterdi.

Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşme imzalayan 19 yaşındaki Ferdi Erenay Kadıoğlu, Türkiye Kupası'nda 13 dakika sahne alabildi.

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