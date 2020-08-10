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Spor

Fenerbahçe'nin yeni transferi sağlık kontrolünden geçti

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko, bir transfer daha yaptı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Lorenzo Brown sağlık kontrolünden geçti.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 14:18:00 -
Fenerbahçe'nin yeni transferi sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe Basketbol Takımı transfer sezonuna ayrılık ve yeni transferlerle başlamıştı, sarı-lacivertli ekip bir transfer daha yaptı. Oyuncu sağlık kontolünden geçti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın yeni transferlerinden Lorenzo Brown, Kulübümüzün yeni sağlık sponsoru olan Acıbadem Sağlık Grubu’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sezon öncesi rutin sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Brown, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, ortopedi, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Lorenzo Brown’un sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasının ardından çekilen MR’la tamamlandı" ifadelerini kullandı.

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