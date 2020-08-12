Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaraylı isim hakkında suç duyurusu

Sivasspor ile sözleşmesi biten ve Fenerbahçe ile 4 yıllık anlaşmaya varan Mert Hakan Yandaş'ın, Galatasaraylı bir yöneticiyle WhatsApp konuşmaları olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada oldukça ses getirmişti. 25 yaşındaki başarılı sporcunun, mesajları bir anda gündem konusu haline gelmişti.

Yayılan görüntülerde Fenerbahçe'ye transfer olan Mert Hakan Yandaş'ın, Galatasaraylı yönetici Şükrü Hanedar'a Fenerbahçe galibiyeti sonrasında 'büyü bozuldu' şeklinde mesaj attığı görülüyor.

Yaşananların ardından Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş'ın avukatı Elif Sağdıç, Galatasaray A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.

Galatasaray'a gönderme yapmıştı

Mert Hakan Yandaş, Sivasspor'dan ayrılıp Fenerbahçe ile anlaştıktan sonra, "Bu süreçte de konuşulanların arkasında duran tek kulüp Fenerbahçe oldu." diyerek Ali Koç'a teşekkür etmişti. Emre Belözoğlu'na da teşekkürünü sunan Mert Hakan Yandaş, "Bu süreçte neredeyse her gün konuştuk ve ne dediyse hep arkasında durdu" diyerek Galatasaray'a göndermede bulunmuştu.