  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaraylı isim hakkında suç duyurusu

Fenerbahçe'ye imzayı atan Mert Hakan Yandaş'ın avukatı Elif Sağdıç, Galatasaray A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 14:16:00 - 2020-08-12 14:28:47
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaraylı isim hakkında suç duyurusu

Sivasspor ile sözleşmesi biten ve Fenerbahçe ile 4 yıllık anlaşmaya varan Mert Hakan Yandaş'ın, Galatasaraylı bir yöneticiyle WhatsApp konuşmaları olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada oldukça ses getirmişti. 25 yaşındaki başarılı sporcunun, mesajları bir anda gündem konusu haline gelmişti.

Yayılan görüntülerde Fenerbahçe'ye transfer olan Mert Hakan Yandaş'ın, Galatasaraylı yönetici Şükrü Hanedar'a Fenerbahçe galibiyeti sonrasında 'büyü bozuldu' şeklinde mesaj attığı görülüyor.

Yaşananların ardından Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş'ın avukatı Elif Sağdıç, Galatasaray A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.

Galatasaray'a gönderme yapmıştı

Mert Hakan Yandaş, Sivasspor'dan ayrılıp Fenerbahçe ile anlaştıktan sonra, "Bu süreçte de konuşulanların arkasında duran tek kulüp Fenerbahçe oldu." diyerek Ali Koç'a teşekkür etmişti. Emre Belözoğlu'na da teşekkürünü sunan Mert Hakan Yandaş, "Bu süreçte neredeyse her gün konuştuk ve ne dediyse hep arkasında durdu" diyerek Galatasaray'a göndermede bulunmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şamil Tayyar'dan Cemil Bayık açıklaması
Gündem

Şamil Tayyar'dan Cemil Bayık açıklaması

Gazeteci Yazar ve AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar, terör örgütü PKK'nın 2 numaralı ismi Cemil Bayık'ın, TSK'nın yaptığı operasyonla ..
Stratejist Cüneyt Paksoy'dan dolar ve altın tahmini
Ekonomi

Stratejist Cüneyt Paksoy'dan dolar ve altın tahmini

Stratejist Cüneyt Paksoy altın ve dolar hakkında yaptığı açıklama koronavirüs ne kadar gerilerse altın ve dolardaki ateşin ineceğini söyledi..
Genç Parti hangi tarafta yer alacak? Cem Uzan ittifak kararını açıkladı
Siyaset

Genç Parti hangi tarafta yer alacak? Cem Uzan ittifak kararını açıkladı

Genç Parti’nin kurucu ismi olan Cem Uzan, önümüzdeki seçimlere ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı