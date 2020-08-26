Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos sağlık kontrolünden geçti
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos, sağlık kontrolünden geçti.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Acıbadem Altunizade Hastanesinde detaylı kan tetkikleri yapılan Lemos; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Uruguaylı futbolcunun sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.