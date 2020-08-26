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Spor Fenerbahçe'nin yeni transferi Lemos: "Çok mutluyum"
Spor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Lemos: "Çok mutluyum"

Sarı-lacivertli takımla 3 yıllık sözleşme imzalayan Uruguaylı futbolcu: - "Kulübüm için elimden gelen her şeyi yapacağım. Kimsenin bundan şüphesi olmasın" - Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki: - "Hem Emre kaptanımızdan hem de Lugano'dan aldığımız referanslar doğrultusunda bir süredir takip ettiğimiz Lemos'u transfer ettik. Fenerbahçe'ye iyi bir karakter aldığımızı düşünüyorum"

Yeniakit Publisher
2020-08-26 17:49:18 -
Fenerbahçe'nin yeni transferi Lemos: "Çok mutluyum"

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos, sarı-lacivertli futbol takımında forma giyeceği için çok mutlu olduğunu söyledi.

İspanya'nın Las Palmas takımında kadroya dahil edilen 24 yaşındaki savunma oyuncusu, kulübün YouTube kanalına yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Kulübüm için elimden gelen her şeyi yapacağım. Kimsenin bundan şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Uruguaylı futbolcu, "Çok büyük bir kulüp ve taraftara sahip olduğunuzu biliyorum. Çocukluğumdan beri takip ediyorum. Beni destekledikleri için hepsine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Selahattin Baki ile Mustafa Kemal Danabaş, Lemos'un imza töreninin ardından açıklamalarda bulundu.

Mauricio Lemos'u bir süredir takip ettiklerini belirten Selahattin Baki, "Bu seneki transfer politikamızda bize hemen katkı yapabilecek eski değerlerimizi, tecrübeli oyuncuları aramıza katarken tabii ki geleceği de unutmamak gerekiyordu. Dolayısıyla hem Emre kaptanımızdan hem de Lugano'dan aldığımız referanslar doğrultusunda bir süredir takip ettiğimiz Lemos'u transfer ettik. Tam kıvamında yakaladığımızı düşünüyorum. İnşallah kariyeri bizimle beraber çıkabilecek en yüksek noktaya gelir, uzun yıllar bize hizmet eder. Fenerbahçemize ve kendisine hayırlı olsun. Fenerbahçe'ye iyi bir karakter aldığımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sezon önemli transferlere imza attıklarını vurgulayan Mustafa Kemal Danabaş ise, "İnşallah birkaç pozisyonda daha gerekli transferleri yapmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Sezona hazır olarak girmeyi amaçlıyoruz. Camiamızda bu sene, her sene olduğu gibi ciddi bir heyecan var. Herkes dört gözle sezonun açılmasını bekliyor. Dün de Türkiye Futbol Federasyonunun bir açıklaması oldu. Maçların yüzde 30 kapasiteyle seyircili olarak oynanacağına dair. Bu konuyla ilgili de Sayın Başkanımızın önderliğinde yönetim kurulumuz çalışmalarını yapıyor. En kısa zamanda duyurularımız olacaktır. Bizler de, oyuncularımız da taraftarlarımızı çok özledi. Futbol, taraftarla farklı bir zevkte ve tatta oluyor. İnşallah hayırlısıyla sezona başlayacağız." diye görüş belirtti.

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