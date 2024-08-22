Fenerbahçe’nin yeni sponsoru belli oldu

Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasının imza törenine, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyesi Cenk Öztanık, İstanbul Jet Havacılık ve Yakıt Hizmetleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Şanser Özyıldırım ile sarı-lacivertli sporculardan Kinem Kulbay ve Uğur Toprak katıldı.

"MUHTEŞEM BAŞARILARA İMZA ATTIK"

Burak Çağlan Kızılhan, önemli bir anlaşmaya imza attıklarını belirterek, "Hepinizin bildiği gibi 2018 yılında 1907 Fenerbahçe Derneği bünyesinde kurularak faaliyetlerini derneğin yönetiminde sürdüren takımımız, 2021 yılında yapılan genel kurulumuzla başarı dolu hikayesine kulübümüzün çatısı altında devam ediyor. Geçtiğimiz sezon muhteşem başarılara imza atarak, Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu olmak üzere iki kupayla tamamlayan takımımızın yeni sezon isim sponsorluğu için İstanbul Jet Havacılık ve Yakıt Hizmetleri AŞ ile anlaştık" ifadelerini kullandı.

2 YILLIK ANLAŞMA

Cenk Öztanık da tekerlekli sandalye basketbol takımının kuruluş amacının topluma hizmet etmek olduğunu belirterek, "Başkanımız Ali Koç'un destekleriyle bu alanda önemli yol aldığımıza inanıyorum. Potansiyelimizin daha parlak ve iyi olduğunu hep birlikte görüyoruz. İşte bu potansiyeli görüp, takımımıza inanan İstanbul Jet de geride kalan iki sezondaki forma sponsorluğu desteğini bu sezon daha güçlü şekilde gösterecek. Bu kıymetli marka yeni sezonda isim sponsorumuz olarak takımımızla beraber olacak" diye konuştu.

"O GURURU YAŞARIZ"

Şanser Özyıldırım, Fenerbahçe'ye destek olmaya devam edeceklerini anlatarak, "Son üç yılda göstermiş oldukları başarıları 4'te 4 yaparak, o kupayı kaldırdığımız gün ben de yöneticilerim ve sizlerle beraber parkede, üzerimizde tişörtlerle şampiyonluk fotoğraflarını çektirip o gururu yaşarız" şeklinde görüş belirtti.

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