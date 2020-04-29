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Spor

Fenerbahçe'nin yeni sol beki İtalya'dan! İşte o isim

Sol bek sorununu çözüme kavuşturmak isteyen Fenerbahçe, İnter'de sözleşmesi sona erecek olan Kwadwo Asamoah'ı gündemine aldı.

2020-04-29 22:45:00 -
Fenerbahçe'nin yeni sol beki İtalya'dan! İşte o isim

Fenerbahçe'de bu sezon en çok tartıştılan konulardan olan sol bek için çözüm aranıyor. İtalyan basını, Inter'de oynayan Kwadwo Asamoah konusunda sarı-lacivertlilerin iddialı olduğunu yazdı.

Yeni sol bek İtalya'dan

Buna göre Inter'de bu sezon pek fazla istediği şansları bulamayan Ganalı futbolcunun ayrılığa yakın olduğu aktarıldı.

Inter'in de Asamoah'a izin vereceği bildirildi. Fenerbahçe'nin de Inter'le sözleşmesini sonlandırması halinde bonservis ödemeden 2 yıllık bir teklifi Asamoah'a sunmak istediği savunuldu.

Inter'de kazandığı 3 milyon eurodan bir maaş önermesi beklenen sarı-lacivertlilerin 31 yaşındaki sol beki renklerine katmak istediği dile getirildi.
Daha önce Victor Moses'ın kiralık sürecinde Chelsea'ye sorun çıkarmayan Fenerbahçe, Inter'le iyi bir diyalog kurmuştu. Kwadwo Asamoah bu sezon Inter'de sadece 11 resmi maça çıktı, 1 asist yaptı.

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