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Spor Fenerbahçe'nin transfer için resmi girişimde bulunduğu isim taraftarı korkuttu
Spor

Fenerbahçe'nin transfer için resmi girişimde bulunduğu isim taraftarı korkuttu

Takımdan ayrılan Gökhan Gönül'ün yerini doldurmak isteyen Fenerbahçe, Atletico Madrid'de forma giyen 29 yaşındaki Hırvat sağ bek Sime Vrsaljko için resmi girişimde bulundu. Ancak Vrsaljko'nun kronik sakatlığı taraftarı korkuttu.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 10:39:00 -
Fenerbahçe'nin transfer için resmi girişimde bulunduğu isim taraftarı korkuttu

Yıllardır süregelen şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, yeni sezonda kupalara yürüyecek kadroyu kurmak için tüm hızıyla çalışıyor. Bu doğrultuda Kanarya, Sime Vrsaljko için resmi temaslara başladı. Atletico Madrid'de sakatlıklardan dolayı formayı unutan 29 yaşındaki sağ bekle ilgili çıkan haberler sonrası Sarı-Lacivertli taraftarlar tepki gösterdi.

2016-17'de dizinden ilk sakatlığını geçiren Vrsaljko için o tarihten sonra işler iyi gitmedi. Peş peşe sakatlıklar kulüp kariyerindeki istikarı etkiledi. Vrsaljko, 2018-19'da tam üç kez dizinden problem yaşadı. Sezon sonunda ameliyat masasına yattı ve yaklaşık bir yıl sahalardan uzak kaldı.

Vrsaljko, diz ameliyatından sonra 2020 yazında bir kez daha sakatlık geçirdi. Bu kez de 6 ay sahalardan uzak kaldı. Sakatlık durumu Perotti'yi hatırlatan Vrsaljko'ya taraftarlar karşı çıktı.

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