Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak peş peşe alınan kötü sonuçlarla zirve takibinden uzaklaşan Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırmıştı. Sarı-lacivertli yönetim uzun süredir koronavirüs gölgesinde teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. İşte, detaylar.

Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim olacak?

Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin anlaşmaya vardığı teknik direktör hakkında ipuçları verdi.

Dilmen, “Nenad Bjelica’yı getirecek muhtemelen Fenerbahçe. Bjelica üzerinden değil, Emre Belözoğlu üzerinden gitmek lazım. Uzun yıllardır futbol içinde, vizyon sahibi, deneyimi yüksek. Muhtemelen sportif direktör oluyor. Emre Belözoğlu’nun sportif direktör olması, gelecek teknik direktörün riskini azaltıyor” dedi.

Dilmen, “O yüzden Bjelica’nın çok tartışılması gerekmediğini düşünüyorum. Emre Belözoğlu ile birlikte düşünmek lazım. Türkiye’yi bilen bir kardeşimiz, teknik direktörden çok sportif direktörün bu anlamda önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Son dönemde ismi en fazla ön plana çıkan isim Nenad Bjelica oldu. Dinamo Zagreb ile yollarını ayıran Hırvat teknik adam, sarı lacivertlilerle görüştüğünü doğrulamış Fenerbahçe ile konuştuk. Görüşmeler bir süredir devam ediyor. Henüz olumlu veya olumsuz bitmiş bir şey yok" ifadelerini kullanmıştı.

Sarı lacivertlilerin deneyimli çalıştırıcıya 1+3 yıllık teklifte bulunduğu ifade edildi. Bunun sebebi ise başkan Ali Koç'un görev süresi gösteriliyor. Aksi durumun etik olmayacağını düşünen Koç'un teklifini kabul ettiği iddia edilen Bjelica'nın Fenerbahçe'nin başına geçmesine kesin gözüyle bakılırken Hırvat basını da bu konuda net.