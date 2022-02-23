Fenerbahçe'nin Slavia Prag kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı kadrosu belli oldu. Mesut Özil, Filip Novak ve Luiz Gustavo kamp kadrosunda yer almazken İrfan Can Kahveci kafileye dahil edildi.
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde oynayacağı Slavia Prag maçının kamp kadrosunu açıkladı.
Sarı lacivertli takımda Mesut Özil, Filip Novak ve Luiz Gustavo kamp kadrosunda yer almadı. Öte yandan İrfan Can Kahveci ise kafileye dahil edildi. Genç futbolcular Arda Güler, Ruhan Arda ve Bora Aydınlık kadroya alındı.