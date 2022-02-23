  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe'nin Slavia Prag kadrosu belli oldu
Spor

Fenerbahçe'nin Slavia Prag kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı kadrosu belli oldu. Mesut Özil, Filip Novak ve Luiz Gustavo kamp kadrosunda yer almazken İrfan Can Kahveci kafileye dahil edildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-23 12:00:00 -
Fenerbahçe'nin Slavia Prag kadrosu belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde oynayacağı Slavia Prag maçının kamp kadrosunu açıkladı.

Sarı lacivertli takımda Mesut Özil, Filip Novak ve Luiz Gustavo kamp kadrosunda yer almadı. Öte yandan İrfan Can Kahveci ise kafileye dahil edildi. Genç futbolcular Arda Güler, Ruhan Arda ve Bora Aydınlık kadroya alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay