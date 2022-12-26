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Spor Fenerbahçe'nin savunmasına dünyaca ünlü isim geliyor!
Spor

Fenerbahçe'nin savunmasına dünyaca ünlü isim geliyor!

Olimpik Lyon forması giyen Alman savunma oyuncusu Jerome Boateng, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 17:49:00 - 2022-12-26 17:59:07
Fenerbahçe'nin savunmasına dünyaca ünlü isim geliyor!

Olimpik Lyon forması giyen Alman savunma oyuncusu Jerome Boateng, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi.

Sarı-lacivertli yönetim savunma hattına takviye yapmak için harekete geçti. Lyon'un tecrübeli stoperi Jerome Boateng'in, menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildiği ifade edildi.

Lyon'da mutsuz olan ve takımdan ayrılmak isteyen 34 yaşındaki stoperin yeni bir maceraya hazır olduğu kaydedildi.

Boateng bu sezon Fransız ekibinde 4 maçta forma giydi. Alman stoperin adı yaz transfer döneminde Galatasaray ve Trabzonspor'la da anılmıştı.

Haber7.com'a göre; Boateng konusundaki karar ise Jorge Jesus'un… 34 yaşındaki futbolcunun Lyon ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Tecrübeli stoperin devre arası transfer döneminde bonservis sorununu çözerek Fenerbahçe'ye imza atabileceği ifade edildi.

Jerome Boateng, kariyerinde Hertha Berlin, Hamburg, Manchester City, Bayern Münih gibi takımların formasını giydi.

Boateng Almanya Milli Takım formasıyla da 76 maça çıktı ve 1 gol attı.

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