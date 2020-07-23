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Spor

Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar kararı! Takımda kalacak mı?

Fenerbahçe’nin savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar hakkında kararını verdi. Yönetimin Sadık’a güveni tam ve gelecek sezon kadroda yer alması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 14:43:00 -
Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar kararı! Takımda kalacak mı?

Bu sezon yaşadığı sakatlık sebebiyle forma şansı bulamayan ve takımdan uzun süre ayrı kalan Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'dan iyi haber geldi.

Sakatlığı tamamen geçen başarılı futbolcu bu hafta içi takımla beraber antrenmanlarda yer alırken, yönetim ve yeni sportif direktör Emre Belözoğlu, Çiftpınar’a güvenlerinin tam olduğu söyledi.

27 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki sezonun planlamasında önemli bir rolü olacağı da belirtildi.

Sadık Çiftpınar ayrıca kendisine gelen teklifleri reddettiği, ayrılmayı düşünmediği öğrenildi.

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