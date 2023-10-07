Fenerbahçe’nin rakibinde ortalık karıştı! Yönetim ve teknik ekip istifa etti: Neler oluyor?
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'ndaki rakiplerinden Ludogorets'te yönetim ve teknik heyet, Nordsjaelland karşısında alınan 7-1'lik mağlubiyetin ardından istifa etti. Gerçekleşen bu istifa Fenerbahçeli taraftarlar tarafından sosyal medyada çok fazla konuşuldu.
UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Bulgar temsilcisi Ludugorets'te sürpriz bir gelişme yaşandı. Perşembe günü deplasmanda Danimarka ekibi Nordsaelland'a 7-1 mağlup olan Ludogorets, böylece tarihinin en büyük yenilgisini almış oldu. Bu ağır hezimetin sonuçları da belli oldu.
Mücadelenin ardından Bulgar basınında ağır eleştirilere maruz kalan Ludogorets yönetimi, internet sitesinden resmi bir açıklama yaptı. Buna göre, " PFC Ludogorets'in tüm yönetimi ile spor ve teknik personel, Perşembe günü Nordsjælland'a karşı alınan rekor mağlubiyetin ardından dakikalar sonra istifa etti" denildi.
Ludogorets, Bulgaristan Ligi'nde 10 maçta 20 puan topladı ve 6. sırada yer aldı. Bulgar temsilcisi UEFA Konferans Ligi'nde ise iki maçta 3 puan toplayarak üçüncü sırada kendine yer buldu.
TARAFTAR GRUBU REST ÇEKTİ
Bulgar ekibinin önemli taraftar gruplarından birisi olan 'GreenBoysRazgrad' yaptığı açıklamada, istifa kararı alan teknik heyetin kulübe dönmemesi halinde bir daha stadyuma girmeyeceklerini belirtti.
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Taraftar grubunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Utanç verici mağlubiyetten sonra takımın kötü performansından en az sorumlu olan kişiler ve aynı fikirde olmadığımız tüm yönetim, takımdan ayrıldı.
En başından beri kulüpte olan ve Ludogorets'in şu anda bu seviyede olması için her şeyi yapan bir kişi, bizim açımızdan hiçbir suçu olmadığını düşünürsek, tamamen haksız yere istifa etti. Bu nedenle Ludogorets'in spor ve teknik kadrosu tekrar dönene kadar stadyuma ayak basmayacağız" ifadelerine yer verildi.
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