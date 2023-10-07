Fenerbahçe’nin rakibinde ortalık karıştı! Yönetim ve teknik ekip istifa etti: Neler oluyor?

UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Bulgar temsilcisi Ludugorets'te sürpriz bir gelişme yaşandı. Perşembe günü deplasmanda Danimarka ekibi Nordsaelland'a 7-1 mağlup olan Ludogorets, böylece tarihinin en büyük yenilgisini almış oldu. Bu ağır hezimetin sonuçları da belli oldu.

Mücadelenin ardından Bulgar basınında ağır eleştirilere maruz kalan Ludogorets yönetimi, internet sitesinden resmi bir açıklama yaptı. Buna göre, " PFC Ludogorets'in tüm yönetimi ile spor ve teknik personel, Perşembe günü Nordsjælland'a karşı alınan rekor mağlubiyetin ardından dakikalar sonra istifa etti" denildi.

Ludogorets, Bulgaristan Ligi'nde 10 maçta 20 puan topladı ve 6. sırada yer aldı. Bulgar temsilcisi UEFA Konferans Ligi'nde ise iki maçta 3 puan toplayarak üçüncü sırada kendine yer buldu.

TARAFTAR GRUBU REST ÇEKTİ

Bulgar ekibinin önemli taraftar gruplarından birisi olan 'GreenBoysRazgrad' yaptığı açıklamada, istifa kararı alan teknik heyetin kulübe dönmemesi halinde bir daha stadyuma girmeyeceklerini belirtti.

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