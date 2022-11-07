Fenerbahçe'nin rakibi hangi takım? Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu mu?
UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna yükselecek son 8 takımın belirleneceği play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Peki, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu mu?
UEFA Avrupa Ligi’nde kura çekimi heyecanı yaşandı. Adını bir üst tura yazdıran Fenerbahçe’nin rakibinin belli olup olmadığı ise araştırılıyor.
Fenerbahçe'nin rakibi hangi takım? Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu mu?
Play-off eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimiyle belirlendi.
Bu turda ilk maçlar16 Şubat 2023, rövanş maçları ise 23 Şubat 2023'te oynanacak. Tur atlayan 8 ekip adını UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna yazdıracak.
Fenerbahçe'nin de rakibinin belli olacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kuraları 24 Şubat'ta çekilecek. Müsabakalar ise 9-16 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlar ile UEFA Avrupa Ligi gruplarını 2. sırada bitiren ekiplerin yer aldığı UEFA Avrupa Ligi play-off etabının eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
Barcelona (İspanya) - Manchester United (İngiltere)
Juventus (İtalya) - Nantes (Fransa)
Sporting Lizbon (Portekiz) - Midtjylland (Danimarka)
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Rennes (Fransa)
Ajax (Hollanda) - Union Berlin (Almanya)
Bayern Leverkusen (Almanya) - Monaco (Fransa)
Sevilla (İspanya) - PSV (Hollanda)
Salzburg (Avusturya) - Roma (İtalya)
Fenerbahçe, Avrupa Ligi B Grubu'nu ilk sırada tamamladı ve rakibini beklemeye başladı.