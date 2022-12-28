Fenerbahçe'nin korktuğu başına geldi! Peki şimdi ne olacak?

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda ederek herkesi şaşırtan Ronaldo'lu Portekiz'de teknik direktör Fernando Santos ile yollar ayrılmıştı.

Yaşanan bu ayrılık sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Portekiz Futbol Federasyonu gözünü Fenerbahçe'nin başarılı çalıştırıcısı Jorge Jesus'a dikerken, 68 yaşındaki teknik adamda bu teklife beklenmedik bir yanıt geldi.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon Arjantin olurken, Katar'da düzenlenen turnuva uzun yıllar unutulmayacak mücadelelere ve hikayelere sahne oldu. Turnuvada büyük hüsran yaşayan ekiplerin başında Portekiz gelirken, çeyrek finalde turnuvanın flaş ekibi Fas ile eşleşen Portekizliler rakibine 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Alınan bu beklenmedik sonuç sonrası Ronaldo gibi bir silahını yedek bırakan ve ardından Dünya Kupası'ndan elenen Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Fernando Santos görevden alınırken, Portekiz Futbol Federasyonu yeni hoca arayışları için kolları sıvadı. İlk olarak gündeme gelen isim Jorge Mourinho olurken, tecrübeli hocanın menajeri Jorge Mendes, Portekiz Futbol Federasyonu ile bir araya geldi.

Mendes, Portekiz'e Mourinho'nun düşüncelerini aktarırken, şunları kaydettiği öğrenildi. "Mourinho, Roma'ya odaklanmak istiyor. Roma, Mourinho'nun öncelikli hedefi olarak kalmaya devam ediyor. Portekizli çalıştırıcının İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek."

Jose Mourinho'dan istediği geri dönüşü alamayan Portekiz Futbol Federasyonu, diğer alternatiflere yönelirken, bu isimlerden biri de Fenerbahçe ile başarılı bir grafik yakalayan ve taraftarın sevgilisi olan Jorge Jesus.

Hedefleri arasında Portekiz U21 Milli Takım Teknik Direktörü Rui Jorge ile Wolves Teknik Direktörü Bruno Lage yer alan Portekiz Futbol Federasyonu, önceliği Jorge Jesus'a verirken 68 yaşındaki teknik adamdan bu teklife ilk yanıt geldi.

Portekiz'in ünlü gazetelerinden Record'un haberine göre; Jesus, milli takım teknik direktörlüğü için görüşmeye hazır olduğunu federasyona bildirdi.

Mourinho ihtimali gittikçe azalan Portekiz Futbol Federasyonu'nun, ülkenin en tecrübeli ve başarılı teknik direktörlerinden olan Jorge Jesus'u takımın başına getirmeye oldukça sıcak baktığı belirtildi.