Fenerbahçe'nin korktuğu başına geldi! Flaş gelişme...

2022 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden Brezilya'da yeni teknik direktör için gündemdeki 5 isimden biri, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus.

Brezilya yeni teknik direktörünü arıyor. Çeyrek finalde Hırvatistan'a elenerek dünya şampiyonluğu hasreti 20 seneye çıkan Sambacılar, yeni yapılanma için çalışmalara başladı.

O Globo: Jorge Jesus adaylar arasında

Ülkenin önemli gazetelerinden O Globo’ya göre; istifa eden Tite’nin yerine 5 aday var.

Sambacıların hayali Manchester City Teknik direktörü Pep Guardiola. 3 yıl önceki görüşmeyi doğrulayan federasyon başkanı yardımcısı Francisco Novelletto b, Katalan çalıştırıcının yıllık 24 milyon Euro’dan çekindiklerini söyledi.

Bir diğer hedef ise Fenerbahçe Teknik direktörü Jorge Jesus. 2019’da Flamengo’nun başına geçen deneyimli çalıştırıcı, 38 yıl sonra Brezilya ekibini Latin Amerika’nın zirvesine çıkararak Copa Libertadores şampiyonu yapmıştı.

68 yaşındaki çalıştırıcı, sarı-lacivertlilere imza atmadan önce Brezilya Milli Takımını çalıştırmak istediğini söylemişti.

1 yıllık Brezilya serüveninde 4 kupa kazanarak Flamengo tarihine geçen Jesus, başarıları nedeniyle Rio onur vatandaşlığı da aldı.

Listedeki diğer isimler ise; Flamengo ile bu yıl Libertadores şampiyonu olan Dorival Junior, Fluminense teknik direktörü Fernando Diniz ve Palmeiras teknik direktörü Abel Ferreira.