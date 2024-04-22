Fenerbahçe’nin kapısını çaldılar! Sürpriz: talip oldular... İsmail Yüksek için dev teklif

Sarı lacivertlilerde şampiyonluğun yanı sıra gelecek sezon çalışmaları da devam ederken, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İsmail Yüksek'e dev bir talip çıktı..

Bu sezon hem Fenerbahçe hem de Milli Takım formasıyla üst düzey bir performans sergileyen İsmail Yüksek konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.

.Takvim'in haberine göre devre arasında genç yıldızın transferi için sarı-lacivertli yönetimle masaya oturan Lyon'un yeni bir hamle yaptığı öğrenildi..

YİNE GELECEKLER!

Alınan bilgilere göre Lyon önümüzdeki günlerde daha yüksek bir rakamla Fenerbahçe'nin kapısını çalabilir.. Ancak rakam 20 milyon Euro seviyesine gelmediği sürece yönetimin milli futbolcunun satışına asla sıcak bakmayacağı konuşuluyor..

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