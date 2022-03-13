Fenerbahçe'nin kalbini sökecekler!

Antonio Conte'nin Kim Min-Jae sevdası bitmiyor. Ünlü teknik adam Antonio Conte'nın ısrarla transferini istediği Kim Min-Jae için Tottenham resmi temaslara başlıyor. İngiltere Premier Lig ekibi, yıldız futbolcusu Heung-Min Son'dan da olumlu referans almasının ardından sezon sonunda Güney Koreli stoper için Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlanıyor.

Dünyaca ünlü teknik direktör Antonio Conte'nin kulübü Tottenham'a Kim Min-Jae baskısı sürüyor. Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Kim Min-Jae'nin transferini isteyen Antonio Conte, Tottenham yetkililerini sonunda ikna etti.

Akşam'da yer alan habere göre Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'ye kazandırdığı Kim Min-Jae için Tottenham'ın yıldızı Heung-Min Son da olumlu referans verince İngiltere Premier Lig ekibi resmi temaslara başlama kararı aldı. Kulübün sezon sonunda Güney Koreli stoper için Fenerbahçe'ye teklif yapacağı belirtiliyor.

PREMIER LİG EKİPLERİNİN KISKACINDA

İngiltere Premier Lig ekiplerinin kıskacında olan Kim Min-Jae için Tottenham'ın dışında Newcastle United, Everton ve Crystal Palace'ın da pusuda olduğu iddia ediliyor. Sezon başında Vitor Pereira'nın yoğun ısrarıyla 3 milyon euro bonservis bedeli ile BJ Guoan'dan alınan Kim Min-Jae 34 maçta forma giyerken takımın da değişilmez ismi olmuştu.

ALİ KOÇ '8-9 MİLYONA GELİP ALSINLAR BAKALIM' DEMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere Kim Min-Jae'nin sözleşmesinde 9 milyon euroluk serbest kalma maddesi olduğu iddia edilmiş ancak Ali Koç söz konusu haberleri '8-9'a alabiliyorlarsa gelsinler bakalım. Kim Min-Jae dünya çapında bir oyuncu. Onu bir sezondan fazla burada tutabilirsek ne ala' ifadeleriyle yalanlamıştı.

FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇEBİLİR

Fenerbahçe Kim Min-Jae'yi 20 milyon euronun altında bir rakama satmayı düşünmezken transferin söz konusu meblağ ile gerçekleşmesi halinde Güney Koreli stoper, Fenerbahçe tarihinin en yüksek 2. transfer satışı olarak tarihe geçecek. Bu alanda ilk sırada Elvir Baljic bulunuyor. Sarı-Lacivertliler Bosna Hersekli yıldızı 1999-2000 sezonu başında Real Madrid'e tam 21 milyon euro karşılığında satmıştı.