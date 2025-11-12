  • İSTANBUL
Spor Fenerbahçe’nin istemediği Cenk Tosun’a Süper Lig’den can simidi: Transfer için görüşmeler başlıyor
Fenerbahçe’nin istemediği Cenk Tosun’a Süper Lig’den can simidi: Transfer için görüşmeler başlıyor

Fenerbahçe'nin istemediği Cenk Tosun'a Süper Lig'den can simidi: Transfer için görüşmeler başlıyor

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco yönetiminde son dönemde yaşanan kadro planlaması değişiklikleri, sürpriz bir transfer hamlesini beraberinde getirdi. Sarı-lacivertlilerde maç kadrolarında yer bulamayan milli golcü Cenk Tosun için Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Kocaelispor devreye girdi.

Trendyol Süper Lig ekibi Kocaelispor, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan 33 yaşındaki tecrübeli milli golcü Cenk Tosun'u kadrosuna katmak için harekete geçti. Forvet hattından beklediği verimi alamayan Körfez ekibinin yönetimi, düzenli forma şansı arayan Cenk Tosun ile kısa süre içinde resmi görüşmelere başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de Domenico Tedesco yönetiminde son 4 maçını kazanan Fenerbahçe, zirve yarışına yeniden ortak olurken kadro planlamasında da değişiklikler gündeme geldi.

Kadro dışı kalan Cenk Tosun için Süper Lig temsilcisi Kocaelispor'un transfer hamlesi dikkat çekti. Körfez ekibinin, 33 yaşındaki golcü için Fenerbahçe yönetimiyle kısa süre içinde masaya oturacağı öğrenildi.

KOCAELİSPOR'UN HEDEFİNDE CENK VAR

Kocaelispor'un, forvet hattında görev yapan Bruno Petkovic ve Serdar Dursun'dan beklediği verimi alamadığı, bu nedenle transfer listesine Cenk Tosun'u eklediği aktarıldı. Yönetim, devre arası transfer döneminde deneyimli golcüyü takıma kazandırmak istiyor.

CENK TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Cenk Tosun'un da Kocaelispor'un teklifine sıcak baktığı öne sürüldü. Milli takıma geri dönme hedefi bulunan deneyimli futbolcunun, düzenli forma giyebileceği bir takıma transfer olmaya istekli olduğu belirtildi. Kocaelispor yönetimi, önümüzdeki günlerde hem Cenk Tosun hem de Fenerbahçe yönetimiyle resmi görüşmeler yapacak.

İKİNCİ YARI FORMA DEĞİŞTİREBİLİR

Sezonun ikinci yarısında yeni bir başlangıç yapmak isteyen Cenk Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Cenk Tosun'a sürpriz bir talip çıktığı belirtildi. Milli golcü Tosun için Süper Lig ekibi Kocaelispor, tecrübeli futbolcuyu renklerine katmak için harekete geçildiği açıklandı. 

