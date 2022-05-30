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Spor Fenerbahçe'nin heykelini diktiği adam, Süper Lige geliyor!
Spor

Fenerbahçe'nin heykelini diktiği adam, Süper Lige geliyor!

Fenerbahçe'nin efsane oyuncuları arasında yer alan ve uğruna heykeli bile dikilen Alex de Souza'nın rotası yeniden Türkiye olmak üzere...

Yeniakit Publisher
2022-05-30 11:29:00 - 2022-05-30 11:30:13
Fenerbahçe'nin heykelini diktiği adam, Süper Lige geliyor!

Fenerbahçe'nin efsane oyuncuları arasında yer alan ve uğruna heykeli bile dikilen Alex de Souza'nın rotası yeniden Türkiye olmak üzere...

Sarı-lacivertli forma altında gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Brezilyalı isim için flaş bir iddia ortaya atıldı. Futbolculuk döneminde attığı gol ve asistlerle taraftarın gönlünde taht kuran Alex, Galatasaray'ın efsanesi Hagi ile kıyaslanıyordu. Şimdilerde teknik direktörlük yapan Alex için Süper Lig ekibi devreye girdi.

Fenerbahçeli taraftarların, ismini duyunca bile tüyleri diken diken yapan ismi Alex de Souza, Türkiye'ye geri dönüyor. Brezilya ligi ekiplerinden Sao Paulo'nun alt yapısında görev alan ve teknik direktörlüğe soyunan efsane isim için flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE'YE İSTEMİŞLERDİ
Sarı-lacivertli renklere gönül veren taraftarlar zaman zaman Alex de Souza'yı Fenerbahçe'nin başında görmek istedi. Bir kez de olsa şans verilmesini isteyen Fenerbahçeli taraftarlar ile Alex de Souza arasındaki bağ yıllar geçse de kopmuş değil.

HATAYSPOR İLGİLENİYOR

Teknik direktör Ömer Erdoğan ile yollarını ayıran Hatayspor'un takımın başına Alex de Souza'yı getirmek istediği ve en kısa sürede Brezilyalı teknik adama teklifte bulunmayı planladığı öne sürüldü.

 


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