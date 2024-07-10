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Spor Fenerbahçe'nin hazırlık maçında feci kavga
Spor

Fenerbahçe'nin hazırlık maçında feci kavga

Yeniakit Publisher
2024-07-10 23:30:00 -
Fenerbahçe'nin hazırlık maçında feci kavga

Fenerbahçe, hazırlık maçında Hırvatistan'ın Hajduk Split takımına 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında sarı-lacivertli futbolcu Djiku ile rakip takımdan Livaja arasında kavga yaşandı.

Yeni sezon öncesinde hazırlık çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, 2. hazırlık maçında Hırvatistan Ligi ekiplerinden Hajduk Split ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler sahadan 1-0 mağlup ayrılırken, müsabakanın ilk yarısında gergin anlar yaşandı.

DJIKU VE LIVAJA BİRBİRİNİN BOĞAZINA YAPIŞTI

Karşılaşmanın 30. dakikasında Fenerbahçe'den Alexander Djiku ile Hajduk Split'ten Marko Livaja arasında yaşanan ikili mücadele sonrasında gerginlik yaşandı. Sinirlerine hakim olamayan futbolcular, bir anda birbirlerinin boğazına yapıştı.

MOURINHO DA SAHAYA GİRDİ

Yedek kulübesindeki oyuncular sahaya girerek ortamı yumuşatmaya çalıştı. Sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho da sahaya girerek her iki futbolcuyu sakinleştirdi. Maçın hakemi yaşanan gerginlik nedeniyle hem Djiku'ya hem de Livaja'ya sarı kart gösterdi.
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