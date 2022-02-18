Fenerbahçe'nin harika çocuğu! 16'lık Arda Güler herkesi mest etti

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Slavia Prag'a evinde 3-2 kaybetti. Sarı-Lacivertliler'de Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler'in gösterdiği performans taraftarları mest etti.

Yine katkı verdi

Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki Antalyaspor karşılaşmasında gole ihtiyacı olduğu dakikalarda genç Arda oyuna girmiş ve kritik bir asist yapmıştı. Zajc'a asist yapan Arda, bu kez Avrupa'da Ferdi'yi besledi.

Zirveyi gördü

15 dakika sahada kalan Arda 1 asist ve 2 gollük pas verdi. 21 kez başarılı ilk kontrol, 3/4 dribling, 4/5 kazanılan ikili mücadele, 12'de 12 pas isabeti yaptı.

66 dakikada 2 asist

Bu sezon 66 dakika süre alan Arda Güler, 2 asist katkısı verdi. Vitor Pereira ile ilk kez kadroya dahil edilen Arda'yı Fenerbahçeliler izlemek için can attı. Dün oyuna girdiğinde alkışlar koptu.