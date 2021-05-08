Fenerbahçe'nin gözyaşları
Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşanırken maç sonunda göz yaşları sel oldu.
Süper Lig'in 40. haftasında Fenerbahçe, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederken maç sonunda ise adeta duygu patlaması yaşandı.
Maç sonu duygu patlaması
Son dakikada Enner Valencia'nın attığı golle 3 puanı alan sarı-lacivertlilerde Caner Erkin maç sonu gözyaşlarını tutamazken, teknik direktör Emre Belözoğlu da sevincini Ozan Tufan'la sarılarak yaşadı.
Bu anlar sosyal medyada büyük ilgi çekti.