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Spor Fenerbahçe'nin gözyaşları
Spor

Fenerbahçe'nin gözyaşları

Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşanırken maç sonunda göz yaşları sel oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 23:44:00 - 2021-05-08 23:48:33
Fenerbahçe'nin gözyaşları

Süper Lig'in 40. haftasında Fenerbahçe, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederken maç sonunda ise adeta duygu patlaması yaşandı.

Maç sonu duygu patlaması

Son dakikada Enner Valencia'nın attığı golle 3 puanı alan sarı-lacivertlilerde Caner Erkin maç sonu gözyaşlarını tutamazken, teknik direktör Emre Belözoğlu da sevincini Ozan Tufan'la sarılarak yaşadı.

Bu anlar sosyal medyada büyük ilgi çekti.

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Yorumlar

Abdullah.

Şampiyon mı olmuşlar da bizim mi haberimiz yok? :)
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Ibrahim

filistinde muslumanlar evlerinden cikariliyorlar, suriyede aclik yoksulluk. bunlarda bir topun pesinde hayatlarini bosa harciyor. kime acirdiniz
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