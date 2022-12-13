Fenerbahçe'nin gönderdiği Kim kıymete bindi!

Manchester United'dan sonra bir başka dünya devi Real Madrid'in de Kim-Min Jae'yi kadrosuna katmak için herekete geçtiği iddia edildi.

Fenerbahçe'de başarılı bir performans sergiledikten sonra İtalyan ekibi Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Real Madrid, Kim Min-Jae'nin 45 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyip kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Min-Jae, 18 ay önce Çin'in Beijing Guoan FC takımında oynarken hem Manchester United hem de Tottenham'ın ilgisini çekmişti. O dönem futbolcu için istenen rakam sadece 3 milyon euro civarındaydı.

Premier Lig ekipleri Kim'i kadrosuna katma konusunda tereddüt ederken Fenerbahçe ise futbolcuyu gözüne kestirdi ve transferini gerçekleştirdi. Kim, Sarı-Lacivertli takımda oynadıktan sonra başarılı performansı ile göz doldurdu ve 18 milyon euro karşılığında da Napoli'ye satıldı.

Söz konusu haberde Fenerbahçe'nin yaptığı hamlenin yerinde olduğuna vurgu yapılırken, 'Fenerbahçe Kim transferinden verdiğinin 6 katı fazla kazanç elde etti' denildi.

1.90 boyunda olan ve fiziği sebebiyle 'Canavar' lakabı ile anılan futbolcu, Napoli'nin Serie A'da zirveye çıkmasında önemli etkenlerden biri oldu. Ada'daki habere göre; Kim'in sözleşmesinde 45 milyon euro serbest kalma maddesi öne çıkıyor. Bu da oyuncuyu transfer etmek isteyen takımlar adına önemli bir maliyet olarak gösteriliyor.

Güney Koreli stoper bu sezon Napoli'de 20 maçta 1800 dakika süre aldı ve 2 gol kaydetti. Dünya Kupası'nda Güney Kore Milli Takımı kadrosunda yer alan Kim, Brezilya'ya 4-1 kaybettikleri maçla birlikte Katar'daki macerasına veda etmek zorunda kaldı.