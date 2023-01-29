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Spor Fenerbahçe'nin golünde kural hatası var mı? İşte cevabı...
Spor

Fenerbahçe'nin golünde kural hatası var mı? İşte cevabı...

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı konuk ettiği maçta kural hatası iddiaları sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 22:25:00 - 2023-01-29 22:59:26
Fenerbahçe'nin golünde kural hatası var mı? İşte cevabı...

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı konuk ettiği maçta kural hatası iddiaları sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 5-1lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Enner Valencia, 4 gol kaydederek, galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Enner Valencia’nın direkten dönen penaltısında, çizgi ihlali yapan Kasımpaşa kalecisi Erdem Canpolat topa temas etmedi. Ancak maçın hakemi atışı tekrarladı.

Kuralda 'Kaleci kurtarmazsa penaltı tekrar edilmez.' ifadeleri dikkat çekti. Bu durum sosyal medyada çok konuşuldu.

AHMET ÇAKAR GÜNDEM OLDU

Haber7'ye göre; Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı konuk ettiği maçta sarı-lacivertlilerin kullandığı penaltı gündeme oturdu. Yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar, penaltı pozisyonunda kural hatası olduğunu iddia etti.

"PENALTI TEKRARI KURAL HATASIDIR"

Ahmet Çakar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe maçında penaltı tekrarı kural hatasıdır. Çizgiden yarım metre ileride olan kaleci topu kurtarsaydı penaltı tekrarı normaldi. Direkten dönen ya da auta giden topta kalecin abartılı terki gerekir.(2-3 metre)" ifadelerini kullandı.

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