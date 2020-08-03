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Spor

Fenerbahçe’nin eski yıldızına koronavirüs şoku

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Miroslav Stoch Covid-19'a yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp ise, Stoch için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 07:58:00 -
Fenerbahçe’nin eski yıldızına koronavirüs şoku

Bir dönem Fenerbahçe ve Bursaspor'da da oynayan Stoch, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

"Yakın zamanda sahalara döneceğime eminim"

30 yaşındaki Slovak futbolcu, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Herhangi bir problemim yok ve yakın zamanda sahalara döneceğime eminim. Ailem ve takım arkadaşlarımın testleri negatif çıktı. Doktorların uyarılarına uyarak evde kalacağım." ifadelerini kullandı.

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