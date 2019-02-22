Fenerbahçe'nin eski yıldızı hakkında tutuklama kararı Nijerya basınında yer alan habere göre; gelir vergisi borcunu ödemediği iddia edilen eski Fenerbahçeli Okocha hakkında, Lagos Yüksek Mahkemesi tarafından tutuklama kararı çıkarıldı.

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve gösterdiği performansla unutulmaz 10 numaralar arasında giren Nijeryalı futbolcu Jay Jay Okocha hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Nijerya basınının haberine göre; gelir vergisi borcunu ödemediği belirtilen Okocha hakkında Lagos Yüksek Mahkemesi'nin tutuklama kararı çıkardığı ifade edildi. 15 Nisan'a kadar süre tanındı Lagos Mahkemesi'nde süren davalara da son 2 yıldır katılmayan Nijeryalının, son mahkemeye de katılmamasından dolayı böyle bir karar alındı. Başyargıç Adedayo Akintoye, Okocha'ya 15 Nisan 2019'a kadar süre tanıdı.

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