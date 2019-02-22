Fenerbahçe'nin eski yıldızı hakkında tutuklama kararı
Nijerya basınında yer alan habere göre; gelir vergisi borcunu ödemediği iddia edilen eski Fenerbahçeli Okocha hakkında, Lagos Yüksek Mahkemesi tarafından tutuklama kararı çıkarıldı.22 Şubat 2019 Cuma 15:15
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve gösterdiği performansla unutulmaz 10 numaralar arasında giren Nijeryalı futbolcu Jay Jay Okocha hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.
Nijerya basınının haberine göre; gelir vergisi borcunu ödemediği belirtilen Okocha hakkında Lagos Yüksek Mahkemesi'nin tutuklama kararı çıkardığı ifade edildi.
15 Nisan'a kadar süre tanındı
Lagos Mahkemesi'nde süren davalara da son 2 yıldır katılmayan Nijeryalının, son mahkemeye de katılmamasından dolayı böyle bir karar alındı. Başyargıç Adedayo Akintoye, Okocha'ya 15 Nisan 2019'a kadar süre tanıdı.
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